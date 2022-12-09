Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на слова Путіна, сказані у п’ятницю, 9 грудня, під час прескоференції у Киргизстані, передає ННС.

Путін про можливість превентивного ядерного удару

“РФ може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдавання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника”, йдеться у повідомленні.

На запитання журналістів про ймовірне застосування превентивного ядерного удару, очільник Кремля відповів: “Ми над цим думаємо”.

“Якщо ми говоримо про обеззброювальний удар, можливо, нам варто подумати про використання підходів наших американських партнерів”, сказав Путін, цитуючи те, що він назвав американською стратегією використання високоточних ракет для превентивного удару.

Погрози Путіна ядерною зброєю

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Москві не раз погрожували застосуванням ядерної зброї по території нашої країни. ЗМІ писали, що навесні 2022 року російські офіційні особи обговорювали можливе використання ядерної зброї проти України.

7 грудня Путін заявив, що “загроза ядерної війни наростає”. При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою.

У Держдепартаменті назвали нові “ядерні” погрози Путіна “пустопорожніми”.

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