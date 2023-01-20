Міністерство оборони США оголосило про новий масштабний пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає НСН.

До нового пакета ввійдуть 90 бронемашин Stryker та додаткові 59 бойових машин піхоти Bradley до 50 вже наданих раніше. Зазначається, що це дозволить Україні створити дві бригади бронетанкової техніки.

Окрім них, Україна найближчим часом отримає:

8 систем протиповітряної оборони Avenger;

53 бронетранспортери MRAP.

350 армійських вантажних фургонів HMMWV;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM.

Також до нового пакету увійдуть додаткові боєприпаси до систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, а також десятки тисяч артилерійських снарядів різних калібрів.

До нового пакета, згідно з офіційною заявою, не увійшли танки чи ракети великої дальності, про які неодноразово просила Україна. У Міноборони США висловлювали побоювання, що українцям буде важко експлуатувати та обслуговувати 70-тонний американський танк Abrams.

Новий масштабний пакет військової допомоги для України: повний список

Список озброєння, що входить до нового пакету:

додаткові боєприпаси для NASAMS та ‘HIMARS’;

вісім систем ППО ‘Avenger’;

59 БМП ‘Bradley’ з 590 протитанковими ракетами TOW та 295.000 боєприпасів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів ‘Stryker’ із 20 мінними катками;

53 ‘MRAP’;

350 машин ‘HMMWV’;

Високошвидкісні ракети ‘HARM’.

Також Україна отримає додаткове спорядження:

95 000 105-мм артилерійських снарядів;

20 000 155-мм артилерійських снарядів;

600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

800 120-мм мінометних мін;

12 автомобілів підвезення боєприпасів та 6 КШМ;

22 тактичні машини для буксирування озброєння;

2000 протитанкових ракет;

3 000 000 набоїв для стрілецької зброї;

вибухове обладнання для розчищення огорож, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення;

запасні частини та інше польове спорядження

Допомога США

Сполучені Штати виділили Україні вже понад 27,4 млрд доларів на безпекову допомогу з моменту приходу до влади адміністрації Байдена, зокрема 26,7 млрд доларів від початку повномасштабного вторгнення рф.

А загалом із 2014 року США виділили Києву понад 29,5 млрд доларів.

Ленд-ліз для України — що відомо про американську допомогу