Запропонували роботу 80-річній пенсіонерці – окупанти спровокували кадровий голод на Запорізькій АЕС

На Запорізькій АЕС окупанти спровокували кадровий голод. Через нестачу персоналу роботу пропонують колишнім працівникам, які давно вийшли на пенсію

Про це розповідає НСН з посиланням на Енергоатом.

На електростанції нікому працювати, тож загарбникам доводиться наймати на роботу колишніх атомників, які давно вийшли на пенсію.

“У спробах знайти кваліфікованих працівників-атомників, російські окупанти встановили своєрідний антирекорд, запропонувавши роботу 80-річній пенсіонерці”, — йдеться у повідомленні.

Через брак персоналу окупанти не можуть запустити хоча б один енергоблок ЗАЕС, і обладнання станції. Через порушення режимів експлуатації, недотримання температурного режиму та зупинки енергоблоків обладнання електростанції продовжує виходити з ладу.

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У Енергоатомі закликають атомників не підписувати жодних контрактів із ворогом.

Там нагадують, що після деокупації Енергодару і повного звільнення Запорізької АЕС, працівники, які в умовах окупації продовжують зберігати вірність Україні, отримають всі обіцяні виплати – заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти блокують співробітникам ЗАЕС доступ на станцію. Чинять морально-психологічний тиск, змушуючи підписати договір з Росією, аби потрапити на станцію.

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