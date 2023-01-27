Окупанти планують відновити роботу Запорізької АЕС – стали відомі наміри ворога

Російські окупанти планують відновити роботу Запорізької АЕС. У Генштабі озвучили наміри ворога

Війська РФ планують відновити роботи ЗАЕС. Таким чином, вони хочуть красти електроенергію в РФ.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 27 січня. Країна-агресор продовжує грабувати Україну за допомогою найнікчемніших методів. Про це повідомляє НСН

“За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 кВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії”, – сказано у повідомленні.

Як відомо, окупанти перетворили захоплену Запорізьку атомну електростанцію на власну військову та ремонтну базу. Нині ЗАЕС не виробляє електроенергію.

З якою метою окупанти планують відновити роботу Запорізької АЕС

Поки ЗАЕС не працює, дефіцит потужності в українській енергосистемі зберігатиметься, попереджали фахівці. Адже станція до окупації була найбільшим виробником струму країни.

Крім того, запустити ЗАЕС одразу після її деокупації неможливо. Не менше двох місяців знадобиться спеціалістам лише на розмінування та перевірку обладнання.

Також окупанти на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) позбавили працівників відпусток. Йдеться про тих працівників, які уклали трудові контракти із самопроголошеним керівництвом станції та погодилися співпрацювати з окупантами.

Раніше в “Енергоатомі” повідомляли, що “Росатому”, який захопив станцію, катастрофічно не вистачає співробітників. Більшість українських працівників ЗАЕС відмовилися від співпраці із загарбниками.

При цьому російські фахівці не можуть повноцінно обслуговувати станцію: вони не мають належної кваліфікації. А 1500 працівників ЗАЕС, які відмовилися від російських паспортів, було позбавлено доступу до станції.

Як стало відомо, Росія завозить свій персонал на окуповану ЗАЕС. Так загарбники намагаються замістити тих українських фахівців, котрі відмовляються працювати на країну-агресора.

Окупанти вербують фахівців для Запорізької АЕС навіть на території Білорусі – Енергоатом