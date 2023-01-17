Яка ситуація на Запорізький АЕС, повідомив президент компанії “Енергоатом” Петро Котін.

За його словами, “Енергоатом” має інформацію про те, що 650 працівників окупованої Росією Запорізької АЕС підписали контракти з так званою “Експлуатуючою організацією ЗАЕС” концерну “Росатом”.

Про це Котін сказав під час брифінгу, передає НСН з посиланням на Дзеркало тижня.

Більшість з тих, хто підписав контракт, отримували низькі зарплати.

“Нам відомо про 650 працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковою організацією з експлуатації станції. Більшість із них – це робочий персонал, який отримував найнижчу зарплату. Але також є випадки зради керівного персоналу, від позиції якого фактично залежало, чи вийде щось у “Росатома”. Наприклад, людина, яка виконує обов’язки головного інженера, зрадила Україну і продовжує там нелегітимно виконувати обов’язки керівника станції”, сказав він.

За його словами, наразі на Запорізькій АЕС складна ситуація із персоналом.

“Трохи більше ніж 6 тисяч працівників ЗАЕС перебувають в Енергодарі. Не всі працюють на станції, багато хто залишається по своїх будинках. На станцію проходять приблизно 2,4-3 тисячі людей. До окупації на ній працювало понад 11 тисяч”, зазначив Котін.

Однак він також додав, що російські загарбники не можуть замінити український персонал своїми людьми. Відтак змушені залишати людей працювати, незважаючи на відмови від підписання контракту.

“Ситуація у рашистів теж важка. Вони не можуть запустити станцію. Не можуть її нормально експлуатувати, тому що для цього потрібен персонал, навчений для роботи на тому обладнанні, яке встановлене на ЗАЕС”, описав ситуацію голова “Енергоатому”.

Наостанок він додав, що частину працівників ЗАЕС, що виїхала з Енергодару, переведено на роботу на інші АЕС України.

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