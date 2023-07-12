Загальна мобілізація – хто може виїхати з України із “білим квитком”

В Україні через війну триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої мобілізації військовозобов’язані не можуть виїхати з України за кордон. І навіть у разі наявності так званого “білого квитка” – не все так просто
Адвокат Ігор Ясько розповів виданню Новини.LIVE, як можуть виїхати за межі України непридатні до військової служби та зняті з військового обліку. Про це повідомляє НСН.
Три категорії “білого квитка”
За словами експерта, умовна назва “білий квиток” поєднує одразу три категорії:
- Обмежено придатні до військової служби
- Непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час
- Непридатні до військової служби, зняті з військового обліку
“Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі “обмежено придатні до військової служби” або “непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час” можливості виїхати за кордон не мають”, – наголошує адвокат
Хто з “білим квитком” може виїхати з України
Перетнути державний кордон з метою виїзду до ЄС можуть лише чоловіки, які належать до останньої категорії – “непридатні до військової служби, зняті з військового обліку”.
Однак такої позначки у військово-обліковому документі буде замало. Для виїзду за кордон потрібно буде отримати додаткові документи.
“На сайті ДПСУ зазначено, що така позначка у військово-обліковому документі не підтверджує ні інвалідність, ні непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а отже, потрібно отримати додаткові документи. Остаточне рішення прийматиметься в пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів”, – пояснив Ясько.
Які документи можуть знадобитися
Висновок лікарської комісії, згідно з яким особу було визнано непридатною до військової служби
Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров’я з посиланням на відповідний пункт наказу
Довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю
Пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де зазначено групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.
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