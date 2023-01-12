Загальна мобілізація – чи можливе переміщення військовозобов’язаних територією України

Через війну в Україні оголошена загальна мобілізація та воєнний стан. Виїзд чоловіків призовного віку за кордон обмежено. Чи можливе переміщення військовозобов’язаних територією України

Адвокат Андрій Межирицький розповів, чи це стосується поїздок територією України. Про це повідомляє НСН

Він зазначив, що закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» а також новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Постанова КМУ від 30.12.2022 р. № 1487) не містять заборони на переміщення чоловіків призовного віку територією України за сімейними чи робочими обставинам.

Чи можливе переміщення військовозобов’язаних територією України під час мобілізації

У цих нормативних актах немає й вимоги для чоловіків отримувати дозвіл у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки (військкоматах) на виїзд за межі області. Таку норму намагалися запровадити влітку 2022 року, але натрапили на різку критику громадськості.

Однак у Правилах військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Постанова КМУ від 30.12.2022 р. № 1487) міститься вимога прибуття до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (військкомат) протягом семи днів з моменту прибуття на нове місце проживання для постановки на обліу.

Виходячи з цього, перебування в іншій області строком менше семи днів не потребує будь-якого оповіщення ні військкомату за місцем обліку, ні військкомату за місцем короткострокового перебування.

Щоб уникнути непорозумінь та конфліктних ситуацій при можливому спілкуванні з патрульною поліцією або уповноваженими особами центрів комплектації, адвокат рекомендує мати при собі:

документ, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення водія);

військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відмітками про постановку на облік);

документи, що підтверджують короткострокове перебування не за місцем військового обліку (квитки, посвідчення про відрядження, наказ про відрядження, про відпустку тощо).

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