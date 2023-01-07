Чи потрібно українцям за кордоном ставати на військовий облік – подробиці

В Україні продовжено загальну мобілізацію. Якщо у 2022 році ніхто не говорив про військовий облік тих, хто перебуває за кордоном, то у 2023 його законодавчо затвердили

Тепер на облік зобов’язані також стати резервісти та військовозобов’язані, які перебувають за межами країни. Це передбачає Постанова №1487 Кабінету Міністрів, повідомляє НСН

У 2023 році низку обов’язків поклали на дипломатичні установи України. У них з’явилися повноваження брати на облік тих, хто перебуває за кордоном.

Кому потрібно буде стати на облік

Наразі посольства, а також консульства зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних, а також резервістів. Мовиться про тих, хто перебуває на тимчасовому консульському обліку.

Як українцям стати на військовий облік за кордоном

Якщо призовника, військовозобов’язаного або резервіста знімають або беруть на облік, то упродовж 7 днів про це мають повідомити відповідні:

районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки,

органи СБУ,

підрозділи Служби зовнішньої розвідки.За яких умов потрібно зніматися з обліку в Україні

Якщо призовник, військовозобов’язаний або резервіст надовго покидає країну, то йому потрібно буде знятися з обліку. Йдеться про терміни у понад 3 місяці. Для цього він зобов’язаний особисто прибути до:

відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

органу СБУ;

підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

Важливо! Для того, щоб зняти себе з обліку, потрібно мати документи, які підтверджують виїзд за межі країни.

І якщо чоловік покидає Україну на понад три місяці, то він зобов’язаний стати на військовий облік у тій державі, в якій він перебуватиме. Для цього слід буде навідатися до дипломатичної установи України.

Щойно резервіст, військовозобов’язаний або призовник прибуває до іншої держави, у нього є 7 днів, щоб стати на облік. Для цього слід мати з собою паспорт громадянина України, а також відповідні військово-облікові документи.

Якщо чоловік планує перебувати за кордоном понад 3 місяці – він повинен знятися з військового обліку в Україні. А після прибуття до іншої держави – упродовж 7 днів – стати на облік там.

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