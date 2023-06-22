У Пенсійному фонді України розповіли, хто може отримати виплати за лікарняний у повному обсязі і від чого залежить сума допомоги

Громадяни в Україні можуть отримати виплати за лікарняний, проте сума цієї допомоги залежатиме від кількох факторів.

Хто може розраховувати на повне відшкодування, розповіли на сайті Пенсійного фонду України, інформує НСН.

Названо кілька категорій українців

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу.

Виплати за лікарняний – хто має право на повну оплату листа непрацездатності

Однак є декілька категорій громадян, які можуть отримати ті самі виплати незалежно від набутого страхового стажу виплачується. До цього числа входять:

громадяни, віднесені до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

один з батьків або особа, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

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