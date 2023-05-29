Декретні виплати в Україні під час війни – скільки платять вагітним у 2023 році

Незважаючи на повномасштабну війну, в Україні продовжують надавати допомогу громадянам. Які декретні виплати отримують вагітні жінки у 2023 році

Скільки у 2023 році платять вагітним та хто на це має право розповідає НСН

Розмір декретних для непрацюючих влітку 2023

Як пише “Факти”, для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, сума декретних виплат у 2023 році становить 25% від розміру прожиткового мінімуму.

Оскільки прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць цього року становить 2589 грн., це означає, що розмір декретних для жінок, які не працюють, становить 647 гривень у місячному розмірі.

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Розмір декретних для працевлаштованих жінок

Якщо жінка працює, то отримує 100% від середньої заробітної плати за рахунок коштів ФСС за весь період декретної відпустки. Мінімальна сума для таких вагітних – 213,53 грн на день.

Хто може претендувати на виплати

В Україні кожна жінка має право на декретні виплати. Однак щодо тривалості їх виплат, то терміни різняться. Усе залежить від кількості дітей, очікуваних жінкою.

Якщо очікуєте одну дитину, то декретна відпустка становитиме 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів та 56 днів після). Якщо жінка виношує більше однієї дитини – відпустка триватиме 140 днів (по 70 днів до та після пологів).

Якщо вагітна жінка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, то вона може розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

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