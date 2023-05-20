В Україні декретна відпустка надаватиметься за новими правилами – що відомо

Українкам надаватиметься декретна відпустка за новими правилами. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект

В Україні зареєстровано законопроект № 9271, згідно якого декретна відпустка буде надаватися за новими рпавилами.

В Україні хочуть дозволити переносити відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Відповідний законопроєкт № 9271 зареєстрували у Верховній Раді.

Про це повідомляє НСН.

Згідно з пропозиціями, висунутими на розгляд нардепам, жінкам хочуть дозволити частково чи повністю переносити відпустку, яка надається до пологів, на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки не зміниться.

Наразі законодавством передбачено надання 126 календарнх днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей або ускладнень під час пологів). З них 70 календарних днів надається до пологів і 56 — після.

В Україні декретна відпустка надаватиметься за новими правилами

У разі ухвалення законопроєкту, жінки зможуть переносити 70 днів повністю чи частково на післяпологовий період.

Жінки, віднесені до 1–3 категорій осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, аналогічно зможуть переносити 90 днів відпустки, передбаченої для них законодавством.

За словами авторів законопроєкту, можливість на власний розсуд і з урахуванням медичних показань розпоряджатися декретною відпусткою дасть жінці більше часу на відновлення після пологів.

Як ми повідомляли раніше, в Україні субсидії на період літа призначають автоматично. Проте, для отримання доплат, необхідно відповідати кільком вимогам

Середній розмір субсидій в Україні у 2023 році становить 1 700-1 800 грн на місяць. Однак ті громадяни, які відповідають визначеним вимогам, можуть отримати доплату розміром 350-400 гривень на період неопалювального сезону.

Варто зазначити, що на час опалювального сезону розмір доплати становить приблизно 1 500 гривень.

Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

Крім того, автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації.

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