Доплати до пенсії влітку – хто отримає додаткові виплати

В Україні деякі пенсіонери отримають доплати до пенсії влітку. При цьому сума залежить від декількох критеріїв
Про те, хто, коли та скільки отримає доплат розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Хто отримає доплати до пенсії в червні
У червні поточного року пенсіонери, що продовжують працювати, отримають доплати за квітень, травень і червень.
Сума доплати залежатиме від робочого стажу, розміру зарплати та пенсії. Наприклад, пенсіонери, які працюють, із 35 роками стажу і пенсією в розмірі 5 842 грн можуть розраховувати на доплату в розмірі 1 000 грн.
За даними ПФУ, пенсіонерів, які працюють – 2,7 мільйона, однак підвищення виплат отримають близько 600 тисяч осіб. Ті, хто вже отримав перерахунок у 2022 році, у 2023 році не претендуватимуть на підвищення виплат.
Надбавки до пенсії отримуватимуть такі категорії пенсіонерів, що працюють:
- ті, хто має право на перерахунок станом на 1 березня, за умови, що вони набрали 24 місяці стажу
- ті, хто отримував або перераховував пенсії не менше двох років тому
Кому підвищать пенсію в липні
У липні надбавки до пенсій отримають представники таких професій:
- працівники органів місцевого самоврядування.
- держслужбовці
- науковці
Після індексації розмір виплат представникам зазначених професій має збільшитися на 19,7%. Однак конкретна сума підвищення буде різною для кожного пенсіонера.
Хто отримає надбавки до пенсій в серпні
У серпні надбавки до пенсій отримуватимуть такі категорії осіб:
- ветерани Другої світової війни
- учасники війни та члени сімей загиблих
- жертви нацистських переслідувань
- ветерани російсько-української війни
Платіж, який зазвичай виплачують ветеранам і жертвам нацистських переслідувань 5 травня, 2023 року перенесли на серпень. Однак суми доплат для українців поки що невідомі.
Кому не підвищать пенсію у 2023
Є декілька категорій пенсіонерів, кому не підвищать виплати в цьому році:
- громадяни, які отримують щомісячне довічне грошове утримання
- пенсіонери, які працюють, із низьким страховим стажем і пенсією до 2 100 грн
- пенсіонери, які отримують вищу пенсію від максимальної суми до 20 930 грн
- колишні співробітники прокуратури
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