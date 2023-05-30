У серпні деякі українці отримають великі доплати до пенсій – ПФУ

В Україні заплановане три етапне підвищення пенсійних виплат у 2023 році. Стало відомо, хто з українців отримає доплати до пенсій у серпні

Незважаючи на проблеми з бюджетом та величезні військові витрати, в Україні цьогоріч заплановано триетапне підвищення пенсій.

Перше, найбільш масштабне, відбулось у березні. Тоді було проведено масову індексацію пенсій. Згодом ще два підвищення чекають на пенсіонерів у червні та липні. А в серпні багато українців отримають доплати до пенсій.

Про це розповідає НСН з посиланням на one.ua.

Ці доплати приурочать до Дня Незалежності. Йдеться про ті суми, які раніше виплачували українцям до Дня Перемоги. Зазвичай їхню виплату робили 5 травня. Проте цього року й надалі було вирішено виплачувати їх до Дня Незалежності.

У серпні деякі українці отримають великі доплати до пенсій

Доплати до пенсій заплановані для таких категорій громадян:

ветеранів Другої світової війни;

ветеранів російсько-української війни;

жертв нацистських переслідувань;

учасників війни;

членів сімей загиблих військовослужбовців.

Які суми будуть виплачені громадянам цьогоріч, наразі невідомо. В уряді лише зазначили, що доплати до пенсій здійснюватимуть у межах тих можливостей, які має бюджет країни.

Звісно, зараз першочергові витрати бюджету – це витрати на війну. Крім того, уряду потрібно забезпечувати фінансування зарплат, пенсій та інші витрати на утримання бюджетної галузі. Тому, ймовірно, цього року не варто очікувати на великі суми. Однак є надія, що вони не будуть нижчими, ніж торішні.

Торік розміри доплат до пенсій були такими:

особам з інвалідністю І групи – 4421 грн;

інвалідам ІІ групи – 3 906 грн;

інвалідам III групи – 3 391 грн;

учасникам бойових дій, які постраждали учасникам Революції Гідності – 1491 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;

членам сімей загиблих – 966 грн;

учасникам війни – 612 грн.

З початком повномасштабної війни в Україні претендентів на “ветеранські” виплати, на жаль, побільшало.

Як відомо, в Україні з’явився новий вид пенсії. Її виплачуватимуть громадянам, які мають особливі заслуги перед державою. Розмір пенсії цього року становитиме 5016 гривень.

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