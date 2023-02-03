Виплати по вагітності в Україні – хто і яку суму буде отримувати

З 1 січня 2023 року в Україні виплати по вагітності нараховуватимуть по-новому. Тепер цим займається Пенсійний фонд України. Дещо змінилася й сама схема обчислення розміру суми
Скільки тепер виплачують по вагітності розповідає НСН
Хто буде отримувати допомогу
Причиною для виходу на оплачуваний лікарняний під час вагітності є висновок про непрацездатність, сформований на підставі медичного огляду. На оплату таких лікарняних мають право жінки, які:
- працюють на умовах трудового договору, гіг-контракту
- працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання
- працюють в іноземних дипломатичних та консульських установах
- обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування
- жінки-підприємниці
- членкині фермерських господарств
- не мають інших підстав для страхування через втрату працездатності
Як нараховують виплати по вагітності в Україні
Скільки може тривати лікарняний по вагітності
Зазвичай лікарняний видається з 30 тижня вагітності. Постраждалі жінки внаслідок катастрофи на ЧАЕС можуть піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності.
Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами триває:
- 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після)
- 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, які належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- у разі ускладнень або народження двох і більше дітей жінка додатково отримає 14 календарних днів відпустки
Зауважте, що у цих випадках рахують саме календарні дні, а не лише робочі.
Яка сума допомоги жінкам
Розмір виплат повинен повністю компенсувати суму мінімальної заробітної плати в Україні. Зараз це дорівнює 6700 гривням.
Розмір виплат жінкам-підприємницям залежить від величини єдиного соціального внеску, який вони сплачували протягом останнього року.
Візьміть до уваги, що під час нарахування виплат не враховують ті робочі дні, які були не відпрацьовані з поважних причин:
- тимчасова непрацездатність
- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком
- відпустка без збереження заробітної плати
- призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Росії
Документи для призначення допомоги розглядаються не пізніше 3 робочих днів з дня їх надходження. Кошти виплачуються у найближчий після дня призначення допомоги термін, в який ви отримували заробітну плату.
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