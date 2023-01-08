В Україні змінився розмір виплат з безробіття у 2023 році – скільки можна отримати

Розмір виплат з безробіття в Україні буде значно “скромнішою” за довоєнний рівень

Сума допомоги з безробіття становитиме 6700 гривень.Чому зменшилася сума виплат пояснили у Київському міському центрі зайнятості, передає НСН

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну сотні тисяч громадян втратили роботу. На тлі війни також зменшилася пропозиція вакансій, як і шанси знайти нове місце роботи.

Це далося взнаки і на розмірі допомоги, яку можна отримати у центрах зайнятості.

Якщо українці, які раніше втратили роботу, могли розраховувати на допомогу у розмірі до 150% від мінімальної зарплати, то тепер вона скоротилася до 100%.

Розмір виплат з безробіття в Україні зменшиться

Станом на початок 2023 року цей показник становить 6700 гривень.

Також зміни торкнулися термінів виплат.

В даний час допомога з безробіття призначається на 90 календарних днів.

Проте, є категорія громадян, яким можуть виплачувати допомогу до 360 календарних днів. Це ті українці, які втратили роботу лише за рік до виходу на пенсію.

Мінімальний розмір допомоги з безробіття становить 1000 гривень (а не 1800, як було роком раніше), проте воно призначається тим українцям, які на момент звернення до центру зайнятості мали не більше ніж 7 місяців стажу за останні 12 місяців до набуття статусу безробітного.

Джерело

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