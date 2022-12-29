Ринок праці у Польщі – які вакансії будуть доступні для українців в 2023 році

У Польщі прогнозують уповільнення польської економіки в наступному році, але потреба в працівниках з України не знизиться. Які вакансії будуть доступні для українців

Які вакансії будуть доступні для українців, повідомили експерти міграційної платформи EWL, передає

У Польщі – рекордна кількість працівників з України

У жовтні кількість іноземних працівників досягла 1,1 млн осіб – це на 21% більше, ніж у січні 2022 року. Більшість з них – громадяни України. Такі дані наводить Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

Ринок праці у Польщі сповільнюється, але це не впливає на рівень безробіття в країні. У 2022 році кількість безробітних є найнижчим за усі роки й тримається на рівні 5% з вересня.

Тому попит на іноземних працівників збережеться, а громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців, звертають увагу фахівці з EWL.

Водночас сповільнення ринку праці суттєво не впливає на безробіття в Польщі, який залишається у 2022 році найнижчим за останні роки і з вересня тримається на рівні 5,1%.

Які вакансії будуть доступні для українців у Польщі

Яких вакансій для українців буде найбільше з початку 2023 року

У першому кварталі нового року кількість вакансій для працівників з-за кордону буде залежати від галузі економіки. У січні через низький сезон виробництва і свята на польських підприємствах менше простої фізичної роботи

В цьому році підприємці стикаються із зростанням операційних витрат через інфляцію, підвищенням цін і подорожчанням енергоносіїв, а також ростом мінімальної заробітної плати в Польщі. Це негативно впливає на можливості працевлаштування нових працівників.

Натомість збільшиться кількість вакансій у галузях, де найчастіше влаштовуються на роботу громадяни України, у тому числі біженці: товарів масового споживання (продуктів харчування, засобів гігієни), сфера логістики.

“Для тих громадян України, хто зараз у Польщі шукає роботу чи планує приїхати у січні, є вакансії на складах в логістиці й електронній комерції. Здебільшого це робота, пов’язана із комплектацією та пакуванням замовлень. Саме у цих галузях можливе збільшення кількості вакансій з нового року, оскільки все ще бракує працівників на місцевому ринку”, – розповідає директор з продажів платформи EWL Міхал Вежховський.

Крім того, компанія отримує чимало нових замовлень на кадри в цих галузях на другу половину першого кварталу.

Як “відтік” українських чоловіків впливає на компанії в Польщі

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), багатьом компаніям досі бракує кваліфікованих працівників. У листопаді це було проблемою для 40% роботодавців будівельної галузі, а серед великих компаній – для 48,3%.

Дефіцит кваліфікованих працівників, який посилився з від’їздом українських чоловіків, відчувають у 38% транспортних та логістичних компаній. Частину вакансій там заповнили біженці з України, але це не вирішило всіх проблем таких підприємств.

Це також стримує діяльність кожного третього підприємства переробної галузі. У деревообробній та металургійній промисловості більше половини роботодавців скаржаться на цю перешкоду.

У наступному році у Польщі знову відчуватимуть дефіцит працівників на суто “чоловічих вакансіях”, прогнозують експерти EWL.

Статус тимчасового захисту у Польщі отримали вже понад 1,5 млн українських біженців. У грудні легально працевлаштовані понад 766 тисяч біженців із України. Це майже в 10 разів більше, ніж у квітні цього року.

Джерело

Українських фахівців чекають на роботу у Польщі – працевлаштування спростили у деяких галузях