Українських фахівців чекають на роботу у Польщі – працевлаштування спростили у деяких галузях

Для українців спростили процедуру працевлаштування в одній із основних галузей польської промисловості. Яких фахівців чекають на роботу у Польщі

Спеціалістів з Україні чекає робота в Польщі на підприємствах гірничого профілю. Якщо раніше їм треба було для цього скласти іспити і пройти додаткове навчання, то тепер українських гірників братимуть на шахти без усіх цих попередніх процедур. Причому це стосується як рядових шахтарів, так і керівників середньої ланки.

Проект поправок до закону про допомогу біженцям, який заохочуватиме українських гірників працювати в Польщі, схвалила Рада міністрів, розповідає NNS

Яких українських фахівців чекають на роботу у Польщі

Шахта “Богданка”: “Наразі українців не працевлаштовуємо”

“Враховуючи необхідність допомоги громадянам України, а також ситуацію на ринку праці гірничодобувної галузі, доцільно забезпечити повне використання професійної кваліфікації громадян України – працівників цієї галузі, які також у зв’язку зі збройним конфліктом, який відбувається, серед іншого, і на шахтарському Донбасі, працюють або хочуть працювати в Польщі”, – йдеться в урядовому обґрунтуванні зміни до закону про допомогу біженцям.

В інформації щодо проекту пишуть, що через агресією Росії проти України ситуація у вугільній галузі суттєво змінилася.

“Роботодавці в гірничому секторі сигналізують про нагальну потребу доповнити гірничий персонал кваліфікованими працівниками для виконання діяльності з управління або нагляду за експлуатацією гірничого підприємства”, – читаємо в обґрунтуванні проекту.

Наразі можливість працювати в Польщі без додаткового навчання та іспитів мають лише шахтарі з Європейського Союзу, Швейцарії та Європейської економічної зони, тобто Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії.

Видання Kurier Lubelski звернулося на шахту “Богданка”, чи у зв’язку з законодавчими нововведеннями планують наймати працівників з України. У відповідь почули, що наразі підприємство не працює в напрямку працевлаштування осіб з України. Також не має серед спеціалістів громадян України.

Працівників автомобільних заводів переманюють сусідні країни

У польському автомобілебудуванні бракує працівників. За оцінками експертів, щонайменше 50% компаній планують збільшити зайнятість найближчим часом. При цьому більшість підприємств галузі – 70% – шукають людей на виробництво, а 7% має недобір менеджерів.

Видання Rzeczpospolita пише, що знайти кадри для машинобудівних підприємств Польщі буде нелегко. Адже кандидатів менше, ніж місць, а люди, які готові працювати, хочуть високі зарплати. Подібні проблеми мають автомобільні заводи сусідніх країн, які конкуруватимуть за потенційних кандидатів на ринку праці. Видання пише, що ці виробництва мають переваги, бо навіть багато поляків працюють на чеських і словацьких заводах.

Тепер боротьба буде за працівників з України. Дослідження Exact Systems, компанії з контролю якості, показують, що 72% роботодавців в автомобільному секторі Польщі наймають українських працівників. Це на 14% більше, ніж рік тому. Для порівняння, в Словаччині 76% автомобільних заводів працевлаштовують працівників з України. Це саме робить 69% чеських підприємств галузі.

В Польщі дуже розраховують на робочі руки з України. Причому в намаганні залучити й утримати нових працівників польські роботодавці також будуть змушені йти на покращення умов роботи для українців.

Джерело

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