Польща після 24 лютого прийняла понад 1,5 мільйона наших співвітчизників. Влада розробила механізми підтримки українських біженців, які рятуються від російської агресії. Стало відомо, на які виплати та житло можуть розраховувати українські біженці у Польщі у грудні

Для в’їзду до Польщі потрібно мати закордонний, біометричний або внутрішній паспорт. Потрібно надати свідоцтво про народження дітей. Без закордонного паспорта можна перетнути кордон, якщо людина евакуюється із зони бойових дій і не мала змоги оформити документ, повідомляє NNS

Українські біженці можуть оселитися в Польщі у:

сім’ях поляків – безкоштовно;

готелях;

орендованих квартирах;

родичів чи знайомих.

У країні діє програма розселення людей, які не мають коштів на орендоване житло. Вони можуть зупинитися в гуртожитках, пансіонатах, готелях, дитячих таборах. Для цього потрібно звертатися до рецепційних центрів (пунктів прийому), які розташовані на великих залізничних вокзалах і поряд з ними. Волонтери розмістять біженців у вільне житло. Варіантів багато, особливо якщо не йдеться про крупні мегаполіси.

На що можуть розраховуват українські біженці у Польщі

Проживання у таких закладах буде безкоштовним, як і харчування. Місцеві жителі та волонтери забезпечують приїжджих одягом та гігієнічними засобами.

Польща компенсує власнику квартири чи готелю по 40 злотих на добу за кожного прийнятого українського біженця. У цю суму входить харчування, яким потрібно забезпечити людей.

Власник житла отримує по 1200 злотих на місяць (9770 грн) за кожну особу. Сума за прийняту сім’ю із 2-3 осіб становитиме 19 540-29 310 грн відповідно. Компенсація приваблює багатьох поляків, але вона діє протягом 120 днів з дня прибуття біженців у пункт призначення. Держава здійснює виплати й надалі лише за розміщення малозахищених категорій українців.

Більшість приїжджих за чотири місяці перебування в Польщі знаходять роботу і починають самостійно винаймати житло, а господарі нерухомості знову шукають новоприбулих біженців.

Після прибуття до Польщі українські біженці мають зареєструвати ідентифікаційний номер PESEL, що підтверджує статус тимчасового захисту. Він дозволяє 18 місяців перебувати у країні. Період може бути продовжений у зв’язку із війною. Люди по ньому отримують одноразову виплату в 300 злотих – 2442 грн на потреби першої необхідності. Діти до 18 років щомісяця отримують допомогу 500 злотих – 4070 грн.

Українці мають право на безкоштовну медицину, навчання у школах та працевлаштування. Однак через 30 днів після виїзду з Польщі статус втрачається. Його можна відновити за повторної евакуації.

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