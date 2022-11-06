Частину переселенців можуть позбавити права на виплати ВПО – подробиці

Переселенці в Україні отримують виплати ВПО. Держава перевірятиме виправданість виплат грошової допомоги внутрішнім переселенцям

В Україні проводитимуть перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують від держави допомогу на проживання. Перевірки вирішили провести через обмеження у фінансуванні.

Так, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час телемарафону розповіла, кого та чому можуть позбавити виплат, пише видання «На пенсії», повідомляє NNS

Кого з переселенців можуть позбавити права на виплати ВПО

Вона зазначила, що гроші продовжуватимуть виплачувати лише тим, хто справді потребує фінансової допомоги. Чиновніуа пояснила:

Сьогодні у нас як у держави є обмежений ресурс. Ми користуємося позиками від міжнародних партнерів для того, щоб покрити всі соціальні витрати і, відповідно, маємо дуже економно їх витрачати, і дуже скрупульозно ставитися до того, кому ми їх віддаємо, щоб адресна допомога була тим людям, які її потребують.

Міністр розповіла, що частина людей їдуть до іншого регіону, там оформляються, як ВПО, а потім вирушають додому.

Перевірками здійснюватиме Національна соціальна сервісна служба, яка є органом, який має контролювати будь-які соціальні виплати.

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