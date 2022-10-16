Одну з категорій українців можуть позбавити субсидії та допомоги з безробіття – подробиці

Через війну чимало українців втратили свої робочі місця. Кого можуть позбавити субсидіїї та допомоги з безробіття в Україні

Велика кількість громадян наразі отримує допомогу з безробіття. Є й ті, хто влаштувався на роботу не офіційно та отримує зарплату в конверті. Субсидія і допомога з безробіття не надаватиметься громадянам які працюють без укладання трудового договору.

Таке рішення запропоноване у проекті Закону “Про працю” і ухвалюватиметься воно в судовому порядку, інформує sud.ua. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Кабмін запропонував позбавляти допомоги з безробіття та субсидії громадян, які влаштувались на роботу та не уклали трудовий договір з роботодавцем. Звісно, факт такого працевлаштування має бути доведений у суді. І тільки за рішенням суду людина буде позбавлена права на соціальні виплати.

“У разі встановлення рішенням суду факту виконання особою роботи без укладання трудового договору та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів такі особи позбавляються права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття протягом двох років з дня набрання законної сили рішенням суду”, – йдеться в законопроекті.

Аналогічна ситуація й щодо субсидії. Якщо в судовому порядку встановлять факт неофіційного працевлаштування то людину на дворічний термін позбавляють права отримувати субсидію.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю, на сьогодні в Україні становить від 650 до 1000 грн. Максимум, на який може розраховувати безробітний громадянин, дорівнює 9924 грн. Також влада пообіцяла, що попіклується про українців, які не можуть знайти роботу тривалий час. Такі громадяни залучатимуться до відновлювальних робіт після закінчення війни.

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