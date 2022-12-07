В Україні практично відсутня конкуренція за низкою професій – хто зі спеціалістів має всі шанси знайти роботу.

Кому реально знайти роботу і на яку зарплату

Зокрема йдеться про медиків – кардіолога, офтальмохірурга, лікаря УЗД. Останні, за даними кадрових експертів, можуть розраховувати на зарплату до 30 000 – 40 000 грн. Кардіологам пропонують зарплатню до 25 000 грн, передає NNS.

Також, за даними Опендатабот, конкуренція відсутня серед гірників. Їм пропонують до 45 000 грн.

Ще однією подібною професією є спеціаліст холодильного обладнання. Пропонована зарплата – до 28 000 грн.

Загалом же, за даними аналітиків, у листопаді нових вакансій поменшало. Порівняно з попереднім місяцем, їхня кількість зменшилася на 4%.

Найбільше ж шукають працівників у:

Київській;

Львівській;

Дніпропетровській;

Одеській;

Івано-Франківській областях.

Шукають роботу найчастіше також на Київщині. А крім того:

у Дніпропетровській;

Львівській;

Одеській областях.

Як відзначили аналітики, попри блекаути, на другому місці за затребуваністю дистанційна робота.

Водночас роботодавці все частіше почали приваблювати нових співробітників можливістю працювати навіть під час відключень світла. Для цього у вакансіях пишуть про оснащення офісів генераторами, “Старлінками” та навіть дровами.

За даними кадрових експертів, наявність світла та зв’язку стала однією з конкурентних переваг роботодавців. В оголошеннях це презентують, вказуючи, що компанія:

має генератор та постійний інтернет;

оснащена “Старлінком”;

має власне дров’яне опалення тощо.

В Україні з’явився сайт, на якому можна знайти локації для роботи зі світлом та інтернетом – детальніше

Джерело: Обозреватель