В Україні з’явився сайт, на якому можна знайти локації для роботи зі світлом та інтернетом – детальніше

Українські IT-спеціалісти створили сайт Світлоспот, де можна переглянути локації для роботи зі світлом та інтернетом

На сайті можна дізнатися кількість місць у приміщенні, вартість перебування (платне чи безкоштовне), розклад роботи, наявність укриттів, генератора, зв’язку та Wi-Fi, а також тип приміщення.

Про це розповідає NNS

На сайті Світлоспот можна знайти локації для роботи зі світлом та інтернетом

Знайти місця для роботи через сервіс можна в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Вінниці, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Вишгороді та Буштині.

Як зазначили розробники, проєкт не отримує прибутку і виступає комунікаційним майданчиком.

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