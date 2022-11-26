Як правильно генерувати електроенергію – поради від ДСНС

Українцям розповіли, як правильно генерувати електроенергію, передає NNS.Через ракетні удари по енергетичній системі країни людям доводиться сидіти без світла і тепла досить тривалий час.
Коли немає світла, справжнім рятівником може стати генератор. В ДСНС нагадують правила його використання.
Як правильно генерувати електроенергію
- Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі;
Під час роботи він виділяє чадний газ, який не повинен потрапляти до приміщення. Оскільки він є небезпечним для життя.
- Відстань між генератором та найближчою поверхнею повинна бути не менше 6 метрів;
В ході своєї роботи генератор дуже сильно нагрівається. Розташовані поблизу предмети також можуть нагрітися і спалахнути.
- Через ризик пожежі заправляйте генератор паливом на відкритому повітрі;
- Через ризик пожежі тримайте паливо якомога далі від генератора;
Як неправильно генерувати електроенергію
В Україні вже зафіксований випадок неправильної генерації електроенергії. Ввечері 24 листопада через порушення експлуатації генератора у селі Бобриця Київської області загинув місцевий мешканець, а його дружину госпіталізували медики. Родина використовувала генератор для освітлення своєї оселі в приміщенні.
Джерело – ДСНС
Як убезпечити житло від пожеж під час відключення світла – поради ДСНС