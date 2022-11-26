Як правильно генерувати електроенергію – поради від ДСНС

Українцям розповіли, як правильно генерувати електроенергію, передає NNS.Через ракетні удари по енергетичній системі країни людям доводиться сидіти без світла і тепла досить тривалий час.

Коли немає світла, справжнім рятівником може стати генератор. В ДСНС нагадують правила його використання.

Як правильно генерувати електроенергію

Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі;

Під час роботи він виділяє чадний газ, який не повинен потрапляти до приміщення. Оскільки він є небезпечним для життя.

Відстань між генератором та найближчою поверхнею повинна бути не менше 6 метрів;

В ході своєї роботи генератор дуже сильно нагрівається. Розташовані поблизу предмети також можуть нагрітися і спалахнути.

Через ризик пожежі заправляйте генератор паливом на відкритому повітрі;

Через ризик пожежі тримайте паливо якомога далі від генератора;

Як неправильно генерувати електроенергію

В Україні вже зафіксований випадок неправильної генерації електроенергії. Ввечері 24 листопада через порушення експлуатації генератора у селі Бобриця Київської області загинув місцевий мешканець, а його дружину госпіталізували медики. Родина використовувала генератор для освітлення своєї оселі в приміщенні.

Джерело – ДСНС

Як убезпечити житло від пожеж під час відключення світла – поради ДСНС