Як убезпечити житло від пожеж під час відключення світла – поради ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, як убезпечити житло від пожеж під час відключення світла.
Зокрема, рятувальники розповіли, як правильно користуватися: свічками, газовим туристичним пальником, пічним опаленням та генераторами, передає NNS.
Свічки
- Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники.
- Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів.
- Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.
- Не залишайте запалені свічки без нагляду.
Газовий туристичний пальник
- Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
- Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
- Розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
- Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх якомога далі від дії високих температур.
Пічне опалення
- Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.
- Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи.
- На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50х70 см.
- Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами.
- Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду.
Генератори
- Купуйте лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
- Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
- Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
- Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
- Встановіть детектори чадного газу.