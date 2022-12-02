Мобільний зв’язок під час блекауту – в Україні розроблено алгоритм забезпечення безперебійної роботи

У всіх регіонах України регулярно відключають електроенергію, щоб заповнити її дефіцит в енергосистемі через ракетні удари окупантів. Влада обіцяє налагодити безперебійний мобільний зв’язок на випадок блекауту

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в разі блекауту планується використання супутникового Інтернету від Starlink та оптоволоконних ліній. При цьому вони зможуть забезпечити зв’язок як у столиці, так і по всій країні. Про це повідомляє NNS

“Це вежі загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв’язком як Україну, так і Київ”, – зазначив генерал-полковник.

Як влада вирішила забезпечити мобільний зв’язок під час блекауту

Попко наголосив, що максимальну кількість станцій мобільного зв’язку планують забезпечити генераторами. У Києві з’являться 40 терміналів супутникового Інтернету Starlink. Ними будуть забезпечені лікарні та районні державні адміністрації.

Частина існуючої мережі оптоволоконних ліній функціонуватиме приблизно у половині “пунктів незламності”. Йдеться про 200 об’єктів у десяти районних державних адміністраціях. Там розгорнуть Wi-Fi.

Чиновник звернувся до мешканців Києва та закликав їх не забувати про “старе добре FM-радіо”. Він порадив усім придбати радіоприймачі для отримання оперативної інформації.

Представники мобільних операторів нагадали, що українці за відключення електроенергії масово переходять зі стаціонарного інтернету на мобільний, і навантаження на мережі різко зростає. Київстар, lifecell та Vodafone просить абонентів зменшити споживання трафіку в такі періоди: не качати важкі файли та не дивитися відео на Youtube. Це продовжить роботу резервних батарей та мобільного зв’язку.

Якщо мережа “рідного” оператора буде недоступною, можна скористатися безкоштовним національним роумінгом. Для цього потрібно в налаштуваннях смартфона увімкнути автоматичний пошук мережі або вибрати її вручну.

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Як підключитися до національного роумінгу, якщо зник мобільний зв’язок