Допомогу з безробіття в Україні пропонують виплачувати за новими правилами

В Україні можуть по-новому виплачувати допомогу з безробіття. У Раді зареєстрували законопроект про внесення змін щодо сум та строків виплати допомоги

Допомогу з безробіття в Україні пропонують виплачувати по-новому. Про це розповідає НСН

У законопроекті “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” за розміром допомоги по безробіттю” автори документа пропонують, зокрема, змінити дату початку виплат.

В Україні пропонують по-новому виплачувати допомогу з безробіття

Так, цієї осені Рада вже змінювала закон щодо виплат з безробіття. Введено 7 ступенів градації виплат, залежно від страхового стажу:

до 3 років -180 календарних днів (50% від середньої зарплати);

від 3 до 6 років – 210 календарних днів (55% середньої зарплати);

від 6 до 12 років – 240 календарних днів (60% середньої зарплати);

від 12 до 18 років – 270 календарних днів (65% середньої зарплати);

від 18 до 24 років -300 календарних днів (70% від середньої зарплати);

від 24 до 30 років – 330 календарних днів (75% середньої зарплати);

понад 30 років – 360 календарних днів (80% середньої зарплати).

При цьому протягом першої половини терміну сплачується 100% призначеної виплати. А з другої половини виплата знижується вдвічі.

Новий законопроект пропонує повернути розміри допомоги, яка виплачувалася раніше. Також пропонується починати нарахування безробітному в день реєстрації в Центрі зайнятості, а не восьмого дня після реєстрації, як зараз.

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