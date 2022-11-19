До страхового стажу зараховуватимуть перебування у полоні

Час, який українці проведуть у російському полоні, зараховуватиметься до страхового стажу.

З 19 листопада почав діяти закон, яким гарантовано соціальний і правовий захист громадянам, які перебували в полоні окупантів.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, передає NNS.

Зокрема, громадяни, які перебували в полоні, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Як пояснили у ПФУ, страхові внески за них за весь період позбавлення свободи та протягом шести місяців після звільнення сплачуються за кошти державного бюджету.

Період перебування в полоні зараховуватиметься до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Скільки українців перебуває в російському полоні?

У вересні віце-прем’єрка із питань реінтеграції — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що в російському перебувають близько 2,5 тисячі українських військовослужбовців та цивільних.

Водночас, за даними «Центру громадянських свобод», з початку повномасштабного вторгнення, станом на листопад, росіяни викрали чи вивезли понад 20 тисяч українців, з них половина — цивільні.