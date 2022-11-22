Чи зараховується період перебування на обліку в Центрі зайнятості до страхового стажу – ПФУ

У Пенсійному фонді України пояснили, чи зараховується період, протягом якого людина перебувала на обліку в Центрі зайнятості, до страхового стажу для оформлення пенсії

Періоди, протягом яких людина була офіційно зареєстрована як безробітна, зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії. Про це нагадують у Пенсійному фонді України, інформує NNS

Підставою для зарахування такого періоду до 1 січня 2004 року є:

записи в трудовій книжці, внесені органом державної зайнятості населення;

в разі їх відсутності, неправильності чи неточності — довідки служби зайнятості.

Період перебування на обліку в Центрі зайнятості зараховується до страхового стажу

Підставою для зарахування такого періоду після 1 січня 2004 року є сплата за людину страхових внесків, що відбувається під час:

перебування на обліку в центрі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю (крім одноразової виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) чи матеріальної допомоги під час професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

перебування в центрі зайнятості та отримання допомоги по частковому безробіттю, у тому числі на період карантину через COVID-19.

Джерело

До страхового стажу зараховуватимуть перебування у полоні