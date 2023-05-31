Начальниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що ворог готується до нового ракетного удару. Гуменюк не виключає, що окупанти крім ракет можуть знову запустити дрони

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають три російські ракетоносії, зокрема два підводних. Тому загроза нової ракетної атаки дуже висока.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України “Південь” Наталія Гуменюк, передає НСН.

Вона пояснила, що виявити пуск підводного ракетоносія складніше. Таким чином окупанти намагаються ускладнити роботу нашої ППО.

“І це говорить про те, що абсолютно ймовірно, що ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв. Розуміючи, що всі готові до протидії атаці, ворог може брати паузи на певний період для того, щоб застати наші сили ППО зненацька”, – попередила Гуменюк

Ворог готується до нового ракетного удару

Речниця ОК “Південь” наголосила, що присутність ракетоносіїв на бойовому чергуванні — це завжди дуже високий рівень небезпеки, бо пуск може відбутися в будь-який момент. Ракетоносії готові, споряджені і перебувають на бойовому чергуванні.

Вона не виключає, що окупанти крім ракет можуть знову запустити дрони, які мають на меті відволікання уваги, але і можуть самі наробити чималої шкоди.

“Тому ми говоримо про те, що за наявності ракетоносіїв загроза висока і потрібно бути напоготові. Не потрібно чекати на атаки, але реагувати на сигнали повітряної тривоги. На тлі постійного поповнення запасів дронів-камікадзе абсолютно вірогідно, що буде залучатися до атаки і дроновий відволікаючий компонент. Коли вони запускають дрони хвилями для того, щоб спровокувати роботу ППО, виявити точки її розташування і після цього завдати удару більш точними ракетами”, – підсумувала Наталія Гуменюк.

Ще новини України: Навіщо окупанти роблять паузи у використанні ракет – роз’яснили у ЗСУ