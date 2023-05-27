Окупанти тривалий час не били ракетами з моря по Україні – в ОК «Південь» назвали причину

Окупанти майже щодня атакують Україну дронами, але вже тривалий час не били ракетами з моря. На це є певна причина

Деталі розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє НСН.

Кораблі ворога розосереджені і тримаються на відстані понад 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Але ракетоносії заведені в пункти базування.

“Ворожі кораблі зосереджені на тому, щоб бути готовими завдати удару. Те, що кілька днів поспіль не використовуються ракети морського базування, така пауза може бути викликана тим, що вони знов підшукують нову тактику і намагаються вирахувати ті об’єкти, які для них є важливими”, – пояснила Гуменюк.

В Одесі штормить

В Одесі 27 травня діє штормове попередження. На день синоптики прогнозують грозу. Швидкість північного вітру під час цього явища сягатиме 20 метрів на секунду.Станом на ранок 27 травня у Чорному та Азовському морях ворог тримає 6 та 1 корабель, відповідно.

Всі ракетоносії заведено в пункти базування. Але рівень ракетної загрози оцінюємо, як високий, з огляду на імовірну активність ворожої авіації і здатність морських ракетоносіїв досить оперативно вийти в райони здійснення пуску ракет.

Чому окупанти тривалий час не били ракетами з моря по Україні

Штормова погода з грозами і поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін. Будьте пильні і свідомі, дотримуйтесь правил та обмежень правового режиму воєнного стану та алгоритмів дій під час повітряної тривоги.

Ворог все частіше атакує дронами

Останніми днями окупанти посилили атаки дронами-камікадзе типу “Шахед”. Вони запускають не лише велику кількість БпЛА, але й роблять це у кілька хвиль. І хоча українські захисники знищують майже 100% дронів-камікадзе, ворог продовжує шукати нові тактики використання БпЛА.

Як відомо, у ніч проти 27 травня росіяни намагалися атакувати Миколаївщину дронами-камікадзе типу “Шахед”. У Миколаївській ОВА повідомили, що сили та засоби ППО знищили обидва БпЛА, якими ворог планував завдати ударів. Гуменюк пояснила, що такими діями окупанти вишукують нову та ефективну тактику.

А у ніч проти 26 травня росіяни завдали масованого удару по території України. Упродовж ночі ворог запустив 17 ракет різного типу та 31 “Шахед”. Разом з тим, окупанти не використовували ракети типу “Калібр”.

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