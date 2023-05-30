Путін прокоментував атаку дронів на Москву. Заявив, що ППО є “над чим працювати”

Президент країни-агресорки Путін прокоментував атаку дронів на Москву, яка трапилася вранці 30 травня.

Як передає НСН слова російського лідера транслювали державні інформаційні агенції.

Він назвав атаку дронів «терористичним актом». Під час атаки, за словами Путіна, російські системи ППО спрацювали «штатно, задовільно», хоча «ще є над чим працювати».

«Хвилюють спроби викликати реакцію у відповідь Росії, спровокувати на таку ж відповідь, українські громадяни повинні це розуміти. Вони провокують нас на дзеркальні дії, подивимося, що з цим робити. Система ППО Москви спрацювала штатно, але є над чим працювати», заявив господар Кремля.

Також Путін стверджує, що цей удар став відповіддю на удар по штабу військової розвідки України.

«Ми вже говорили про можливості завдавання ударів по штабах прийняття рішень, по центрах прийняття рішень. Зрозуміло, до цієї категорії належить і штаб військової розвідки України, по якому було завдано удару два-три дні тому. У відповідь київський режим обрав інший шлях, шлях спроб залякування Росії, залякування громадян Росії та ударів по житлових будинках», сказав Путін.

Також Путін знову повторив пропагандистський наратив про те, що не Росія розв’язала війну 2014 року, а Київ.

«Що б ми не говорили, винних шукатимуть у Росії, але не ми розв’язали війну 2014 року, а київський режим», збрехав російський президент.

Зазначимо, Путін уперше прокоментував удари по Росії майже одразу після того, як вони трапилися. Зазвичай він реагує на події з затримкою, залишаючи оперативне коментування своєму речнику Дмитру Пєскову.

Путін прокоментував атаку дронів на Москву

Атака дронів на Москву 30 травня

Нагадаємо, рано-вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї пролунали вибухи. Влада повідомила, що область атакували безпілотники, внаслідок чого зафіксовані руйнування та постраждалі. В Міноборони РФ заявили, що за цим стоять українські спецслужби.

Вітм, за оцінками експертів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, запущені по Москві дрони були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.

У Повітряних силах, коментуючи звинувачення Міноборони РФ про те, що це Україна завдала удару, назвали це неправдою. Як наголосив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, атака БпЛА по столиці РФ – це “їхні внутрнішні проблеми”. Україна не має до цього жодного стосунку.

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