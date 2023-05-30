Атака на Москву: Подоляк каже, що «дрони хочуть повернутися до своїх творців»

В Офісі президента вважають, що атака на Москву ні що інше, як «бажання дронів повернутися до своїх творців».

Як передає НСН, так радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі Breakfast Show прокоментував безпілотники у столиці Росії 30 травня.

Михайло Подоляк наголосив, що Росія повинна відповісти за розв’язану війну, а винні не уникнуть покарання. Також він припустив, що не всі російські дрони «готові атакувати Україну».

Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців, та відповідним чином поставити запитання: “А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо? висловив думку Подоляк.

Він також наголосив, що жодних поступок з боку України на користь Росії у повномасштабній війні не буде. Зокрема, неможливі жодні лінії розмежування, як то було в період АТО на Донбасі 2014 року.

Всі люди, які чомусь вважають, що можуть грати в односторонню гру, тобто що можна буде руйнувати суверенну державу абсолютно безкарно, після 15-ти місяців вони так і не зрозуміли, що в принципі, 14-го року в них не буде? Жодного там підписання лінії розмежування. Що вони далі зі своїми понтами розповідатимуть, як вони весь світ на коліна ставлять, – цього не буде. Кожен із них відповідатиме в повному об’ємі, запевнив радник голови ОП.

Атака на Москву. Що відомо

У Москві 30 травня прогриміли вибухи і спрацювала ППО. Згодом місцева влада заявила про атаку безпілотниками.

Внаслідок цього у російській столиці є пошкодження у будинках та поранені, сотні мешканців квартир довелося евакуювати.

Зранку стало відомо про вибухи у багатьох населених пунктах Підмосков’я, зокрема в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. За попередніми даними, спрацювала ППО.

Також повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі.

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