Нічна атака на Київ і область: момент вибуху та фото наслідків

Чергова нічна атака на Київ та область 30 травня. Момент вибуху потрапив на камери спостереження. Фото наслідків показали поліція та рятувальники, передає НСН.

Росіяни в котрий раз запустили ударні Shahed по Києву та області. Сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали по ворожим цілям на відмінно. На жаль, падіння уламків принесло багато лиха – виникли пожежі, є руйнування житлових будинків і людські жертви.

Момент вибуху потрапив на відео камер спостереження. Відео (дуже гучно)

Цієї важкої ночі у результаті ворожих обстрілів дронами-камікадзе по Україні станом на 9:00 13 осіб зазнали поранень і одна людина загинула. У Києві постраждалих девʼятеро, та 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян, повідомив голова поліції Києва Іван Вигівський і оприлюднив фото наслідків падіння уламків дронів.

А це відео зафільмувала бодікамера київського патрульного під час нічного ворожого обстрілу міста. Інспектори, почувши неподалік вибухи, одразу кинулися в епіцентр подій.

Серед уламків патрульним вдалося розшукати двох громадян — чоловіка та жінку.

Відео з бодікамери патрульного

Рятувальники тримають свій фронт. Лише за ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки, написав Сергій Крук – голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

ДСНС також опублікували світлини роботи рятувальників цієї ночі.

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