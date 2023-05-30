В ніч на понеділок 29 травня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги через масовану російську атаку лунали вибухи. А згодом влада повідомила про удар по аеродрому на Хмельниччині. Українців просять не драматизувати ситуацію навколо цього. З такою заявою виступили у Повітряних силах, передає НСН.

Про це в ефірі програми Радіо Свобода “Свобода LIVE” 29 травня сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він підтвердив влучання в межах району аеродрому.

Водночас у Повітряних силах не стали коментувати, яка техніка перебувала на летовищі, куди саме було влучання та розкривати деталі російської атаки, аби не допомагати цим ворогу.

Я хочу сказати, що боєздатність там буде відновлено. Не варто драматизувати ситуацію, – додав Ігнат.

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Нагадаємо, Хмельницька обласна військова адміністрація поінформувала, що 29 травня російські окупаційні війська вдарили по кількох об’єктах на території Хмельницької області, один з яких виявився військовим. Внаслідок атаки розпочалися пожежі, також було виведено з ладу 5 літальних апаратів.

Зазначимо, що росіяни б’ють по Хмельничиині від самого початку повномасштабної війни. Одним із найпотужніших став удар 29 березня 2022 року, оли внаслідок ракетного удару по аеродрому Старокостянтинова, було знищено усі запаси паливно-мастильних матеріалів.

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