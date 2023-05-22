Загинули 23 поліцейських: рік тому по базуванню полку «Сафарі» на Запоріжжі окупанти вдарили ракетами

22 травня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області. Через рік офіційно підтвердили інформацію про влучання по базуванню бійців полку спецпризначення «Сафарі», а також 23 загиблих поліцейських.

Про це повідомляють Нацполіція та полк «Сафарі», передає НСН.

«Сьогодні для нашої поліцейської родини ще одна гірка дата — рік тому в ніч із 21 на 22 травня росія завдала підступного ракетного удару по Запоріжжю. Тієї ночі загинуло 23 бійці полку “Сафарі” НПУ з багатьох областей України», зазначили в поліції.

Серед загиблих є 19 спецпризначенців підрозділу «КОРД» (бійці з Вінницької, Черкаської, Рівненської та Закарпатської областей) та четверо представників патрульної служби поліції особливого призначення (з Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей). Про кількість поранених не повідомляють.

Невдовзі після ракетного удару Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про три прильоти ракет по селу біля Запоріжжя. Однак до цього часу офіційно не підтверджували, що удар був по полку «Сафарі».

Список загиблих поліцейських полку «САФАРІ» 22.05.2022

ЗАЙЦЕВ Михайло Олександрович, полковник поліції

ПОДЗІГУН Ігор Олександрович, підполковник поліції

КЛИМЕНКО Дмитро Сергійович, майор поліції

ЩЕРБАНЬ Богдан Олексійович, майор поліції

АНТОЩУК Віталій Геннадійович, капітан поліції

БУЛЕГА Богдан Миколайович, капітан поліції

ОЛІЙНИК Віталій Вікторович, капітан поліції

ПРУДКИЙ Олег Вікторович, капітан поліції

САГАЙДАК Віталій Миколайович, капітан поліції

НИСИНЕЦЬ Василь Васильович, капітан поліції

ШЕВЧУК Сергій Петрович, капітан поліції

МЕЛЬНИК Тарас Володимирович, капітан поліції

БОНДАРЧУК Ігор Анатолійович, старший лейтенант поліції

ТУРЛЯК Артур Володимирович, старший лейтенант поліції

БОЙКО Олександр Васильович, старший лейтенант поліції

ОКСЕНЮК Андрій Андрійович, старший лейтенант поліції

ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ Василь Миколайович, старший лейтенант поліції

ПАНЬКІВ Віктор Ярославович, старший лейтенант поліції

ДЯЧЕНКО Станіслав Вікторович, лейтенант поліції

МАРКОВ Ігор Валерійович, лейтенант поліції

КЛІЩУК Владислав Ігорович, лейтенант поліції

БАБІЙ Сергій Олегович, старший сержант поліції

МАХЛАЙ Ігор Анатолійович, старший сержант поліції

Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко через декілька днів після удару розповів, що обстріл відбувався у два етапи. Спершу окупанти випустили три ракети туди, де перебували бійці. А через дві години росіяни запустили ще два касетних снаряди й завдали нових пошкоджень.

Попри те, що офіційних повідомлень про удар по полку не було, у місцевих медіа публікували фоторепортажі поховань та історії загиблих бійців у ніч проти 22 травня 2022 року на Запоріжжі.

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