Військовий облік в Україні – кого не прийматимуть на роботу та навчання без військового квитка

Уряд затвердив нові правила взяття на військовий облік в Україні. Деякі категорії українців не зможуть працевлаштуватися без військового квитка

Чоловіків в Україні не прийматимуть на роботу та навчання без військового квитка. Також це стосується жінок-медиків.

Про це повідомляє Юридичний Телеграм, передає НСН

Кабмін ухвалив постанову №1487, якою затверджено нові правила військового обліку військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Відтепер на керівників підприємств поклали обов’язок сповіщати працівників про призов і доводити наказ про це їм під підпис.

Військовий облік в Україні – введено нові правила

Чоловіки

“Приймати на роботу або навчання військовозобов’язаного зможуть лише після пред’явлення ним актуального військового квитка або ж постановки на військовий облік”, – йдеться у повідомленні..

Жінки

“Жінки-лікарі чи фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовообов’язані до кінця 2026 року”, – йдеться у повідомленні.

Чи справді чоловіків повертатимуть з-за кордону і які норми щодо жінок — що відомо про нові правила військового обліку