Військовий облік в Україні – кого не прийматимуть на роботу та навчання без військового квитка

Уряд затвердив нові правила взяття на військовий облік в Україні. Деякі категорії українців не зможуть працевлаштуватися без військового квитка
Чоловіків в Україні не прийматимуть на роботу та навчання без військового квитка. Також це стосується жінок-медиків.
Про це повідомляє Юридичний Телеграм, передає НСН
Кабмін ухвалив постанову №1487, якою затверджено нові правила військового обліку військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
Відтепер на керівників підприємств поклали обов’язок сповіщати працівників про призов і доводити наказ про це їм під підпис.
Військовий облік в Україні – введено нові правила
Чоловіки
“Приймати на роботу або навчання військовозобов’язаного зможуть лише після пред’явлення ним актуального військового квитка або ж постановки на військовий облік”, – йдеться у повідомленні..
Жінки
“Жінки-лікарі чи фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовообов’язані до кінця 2026 року”, – йдеться у повідомленні.
Чи справді чоловіків повертатимуть з-за кордону і які норми щодо жінок — що відомо про нові правила військового обліку