Війна в Україні – чи зміниться ситуація на фронті через мороз

В останні дні на сході України через мороз добре промерзла земля, що дозволяє обом сторонам розпочати потенційні наступи. Чи зміниться ситуація на фронті взимку

Таких наступів може і не бути ні зараз, ні під час тривалих морозів.

Замерзлий ґрунт важливий для просування колісних бойових та допоміжних машин. Але це лише один із багатьох факторів, необхідних для нової великої атаки. Про це розповідає НСН

Більш важливими є наявність резервів, забезпечення та боєприпасів, а також необхідність створення слабких місць для використання у тилу ворога.

Обидві сторони вже ведуть повільні наступи. Російські війська намагаються захопити Бахмут і Соледар, а українські війська намагаються вибити окупантів із Кремінної та Сватового.

“Ситуація навколо Соледара та Бахмута змушує наше командування залучити більше резервів на цьому напрямку, тож може виявитися, що в найближчому майбутньому їх не вистачить для великого наступу на південь із Запоріжжя чи ще звідки”, – сказав Ігор Левченко, керівник відділу стратегічного моделювання київського аналітичного центру Нова геополітика.

За словами Левченка, розвиток фронту в найближчі місяці, швидше за все, визначатиметься не так змінами погоди, як відносним успіхом кожної сторони у придушенні сил противника та відновленні своїх сил навесні.

Чи зміниться ситуація на фронті взимку

Ризик для Росії, за словами представника європейського оборонного відомства, полягає в тому, що у Бахмуті вона отримає лише незначний тактичний виграш ціною величезних втрат особового складу. Аналогічної помилки російське командування припустилося влітку, що призвело до сильного виснаження сил і дозволило ЗСУ розпочати успішні контрнаступи восени.

Денис Пушилін, ватажок терористичної “ДНР”, заявив у вівторок, що Соледар був близьким до взяття, хоч і дуже високою ціною. Твердження найманців Вагнера про те, що вони контролюють усі, крім котла в центрі Соледара, не підтвердилися. Взяття Сватового дозволить Україні перерізати ключовий маршрут забезпечення російських військ на Донбасі.

Нещодавно оголошені постачання важкої броньованої техніки зі США, Німеччини та Франції, а також можливі постачання танків стандарту НАТО краще підготують Україну до нового наступу.

Своєю чергою, Росія може використовувати нових мобілізованих для ведення затяжної війни, поки підтримка України з боку Заходу не впаде.

“Я не бачу, щоб це сталося 2023 року. Швидше я бачу, що Україна звільнить Крим до кінця серпня”, – сказав Бен Ходжес, колишній генерал-лейтенант США та командувач армії США в Європі.

Попри те, що з 6 січня температура на сході України впала місцями до -14°C і ґрунт замерз, така температура занадто низька для солдатів.

“Людський чинник набагато важливіший за транспортні засоби, які вони можуть пересувати”, – сказав Ед Арнольд, колишній британський піхотний офіцер, який нині працює в Королівському інституті об’єднаних служб, лондонському аналітичному центрі.

За його словами, у морозну погоду моральний дух, мобільність та логістика можуть бути підірвані.

Замерзлі акумулятори для дронів і радіостанцій доводиться перезаряджати вдвічі частіше, а погана видимість може вивести з ладу безпілотники-розвідники, необхідні для артилерійського вогню.

Оскільки в обох сторін закінчуються артилерійські снаряди, потреба в точності їхнього використання, що забезпечується безпілотниками, призводила до того, що така зброя часом затихала на фронті.

Просування піхоти у звичайних умовах становить 15-20 км на день. Але за такої низької температури – лише п’ять, бо солдати спалюють більше калорій, їм потрібно нести більше їжі.

Але найбільше військове командування турбує те, що заморозки можуть раптово змінити відлиги, внаслідок чого підрозділи залишаться незахищеними і без постачання, оскільки колісні машини знову застрягатимуть у болоті. І гусенична техніка не поїде, якщо до них не зможе підійти бензовоз.

Прогнозується, що температура на сході знову підніметься вище за нуль вже наступного тижня.

Ед Арнольд вважає, що Збройні сили України мають набагато краще становище на фронті, оскільки українців добре забезпечує Захід – тому є шанс на один великий ривок. Але поспішати Арнольд не радить.

Джерело

Соледар – що відбувається у місті, чи є оточення українських бійців