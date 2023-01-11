Соледар – що відбувається у місті, чи є оточення українських бійців

Ось уже декілька днів Соледар в думках у всіх українців. Тут точаться важкі бої, окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити місто. НСН розповість, що відбувається у Соледарі, посилаючись на низку джерел.

Важкі бої за Соледар не припиняються. Збройні сили України тримають оборону, при цьому завдають російським військам великих втрат. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що противник не враховує кількість убитих серед свого особового складу і не припиняє штурмувати місто.

Підступи до українських позицій просто всіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим і потужним ворогом може тільки дуже сильна нація, — написала заступниця міністра в Telegram.

Що кажуть аналітики

Тим часом, у звіті американського Інституту вивчення війни йдеться, що росіянам не вдається захопити Соледар. А їхні заяви про нібито “встановлення контролю над містом” не відповідають дійсності.

Станом на 10 січня було лише візуальне підтвердження присутності “вагнерівців” у центрі Соледара. При цьому аналітики Інституту вважають, що навіть якби росіяни взяли під контроль місто, це б не призвело до негайного оточення міста Бахмут Донецької області.

Аналітики також заявили, що навіть за можливого захоплення Соледара, росіяни не зможуть оточити Бахмут, який і є їхньою справжньою метою.

Соледар: що говорять українські бійці

Ситуація в Соледарі є дуже важкою, а кількість загиблих велика.

Про це CNN розповів солдат із 46-ї повітряно-мобільної бригади, яка веде боротьбу за утримання Соледара, відбиваючи атаки бойовиків ПВК “Вагнер”.

За його словами, будівлі щодня переходять з рук в руки, а військові не можуть встежити за числом загиблих.

«Ніхто не скаже вам, скільки там убитих та поранених. Тому що ніхто напевно не знає. Жодної людини. Ні в штабі. Ніде. Позиції постійно переходять із рук до рук. Те, що сьогодні було нашим будинком, завтра стає будинком Вагнера», – сказав він.

Солдат сказав, що станом на вечір вівторка неясно, яка частина міста утримується росіянами.

«Ніхто не може точно сказати, хто куди рушив і хто що тримає, бо ніхто точно не знає. У місті є величезна сіра зона, яку всі стверджують, що контролюють, але це просто марна реклама», – пояснив військовий.

Він додав, що українці втратили багато військовослужбовців у Соледарі, але лави постійно поповнюються.

«Особовий склад наших частин оновлено майже наполовину, більш-менш. Ми навіть не маємо часу запам’ятовувати позивні один одного», – розповів солдат.

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