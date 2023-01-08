Чи зможуть окупанти захопити Бахмут – прогноз ISW

В Інституті дослідження війни спрогнозували, чи зможуть російські війська захопити Бахмут найближчим часом

Просування росіян в районі Соледару не означає неминучого оточення Бахмута. Російські війська все ще далекі від цього.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW), повідомляє НСН

“Для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв’язку у Бахмуті, вони мали б встановити контроль над трасою Сіверськ-Бахмут (наразі 7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і досягти автомагістралі Слов’янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару) щонайменше”, – зазначають експерти.

З огляду на те, що нещодавні темпи просування в цьому районі становили щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться здійснити тут механізований наступ і оточити Бахмут найближчим часом, додають в ISW.

Чи зможуть окупанти захопити Бахмут

Як відомо, 4 січня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що ЗСУ змогли відкинути ЗС РФ за межі Бахмута. За його словами, невигідне становище окупантів сприяє тому, що вони зазнають втрат, “які не рахують”.

У той же день видання Wall Street Journal написало, що російські війська призупинили наступ на місто Бахмут Донецької області. Командування ЗС РФ вирішило перекинути частину вогневих коштів на прилеглі райони, зокрема Соледар.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що Росії вдається просуватися у районі Бахмута чи Соледара за рахунок “підтримки” людьми: окупантів просто кидають у бій без підтримки техніки, артилерії і не зважають на великі втрати.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 7 січня окупанти били по Бахмуту та інших українських позиціях, попри оголошене Росією “припинення вогню”.

Путін вже програв війну в Україні — поразка зафіксована на усіх фронтах