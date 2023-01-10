NYT про бої за Бахмут: Україна змінила свої погляди на битви з великими втратами

Українське керівництво, яке раніше сумнівалася в доцільності боїв з великими втратами, змушене було поміняти свою точку зору. Про це свідчать кровопролитні бої за Бахмут, пише американське видання New York Times, передає НСН.

“На ранньому етапі війни українська влада вагалася щодо вступу в масштабні бої на зразок тих, які відбуваються в Бахмуті. Президент Володимир Зеленський у рідкісні хвилини публічного сумніву міркував, чи смерть близько 100 українських солдатів щодня в Сєвєродонецьку і Лисичанську варті того, щоб і далі битися за зруйновані міста. Але цього разу жодних сумнівів немає”, – пише видання.

Видання зазначило, що патова ситуація на цьому фронті змушує ЗСУ змінювати стратегію. Українському командуванню доводиться адаптуватися під нові реалії, які диктують окупанти, а саме – під російські величезні маси живої сили, які йдуть у лобові атаки.

Як зазначило видання, в інших великих протистояннях ЗСУ могли уникати лобових зіткнень, вдало використовуючи західну зброю, щоб змусити росіян відступити.

Бої за Бахмут і Соледар – яка ситуація: відео

Так виглядають бої та обстріли в районі Бахмута

NYT пише, що це найтриваліша битва за весь час війни і хоч тактична цінність міста викликає сумніви, для РФ, яка давно не показувала ніяких великих досягнень на війні, взяття Бахмута має велике психологічне значення.

Ситуація важка, але контрольована, кажуть бійці

До повномасштабної війни у Бахмуті на Донеччині мешкало близько 70 000 жителів. Це було затишне, красиве місто, яке розвивалося.

Тепер воно майже повністю зруйноване, про що свідчать фото і відео. Тут практично не залишилося мешканців.

Чи зможуть окупанти захопити Бахмут — прогноз ISW