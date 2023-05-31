В Україні змінилися правила реєстрації безробітних – що треба знати

В Україні набули чинності нові правила реєстрації безробітних та ведення обліку громадян, які активно шукають роботу. Які зміни відбулися

Що саме змінилося для українців, докладно розповіли у прес-службі Державного центру зайнятості.

Про це розповідає НСН з посиланням на PROГроші

За новими правилами, для отримання статусу безробітного громадянам потрібно надати військово-обліковий документ. Учасники бойових дій подають посвідчення учасника бойових дій.

Крім того, заяву про придбання/оновлення статусу зареєстрованого безробітного або його припинення можна тепер передавати через веб-портал або мобільний додаток, а не лише особисто звернувшись до центру зайнятості.

В Україні змінилися правила реєстрації безробітних

Які ще нові правила ввели для безробітних

1. Статус безробітного тепер може отримати член добровольчого формування територіальної громади, який згідно із законодавством уклав контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі.

2. Днем подання заяви про надання (відновлення) статусу та заяву про призначення (відновлення) виплати допомоги з безробіття вважається дата їх реєстрації у центрі зайнятості. Рішення про призначення статусу або перереєстрацію призначається того ж дня.

3. Для визначення можливостей працевлаштування, ступеня мотивації людини до пошуку роботи проводиться профіль як осіб, які шукають роботу (за потреби), так і зареєстрованих безробітних. За результатами такої оцінки для зареєстрованих безробітних складається індивідуальний план працевлаштування. Відмова від його підписання є основою припинення статусу.

4. За сприяння у працевлаштуванні людина може звернутися до будь-якого центру зайнятості, зручного для відвідування, незалежно від зареєстрованого місця проживання (перебування). Лише внутрішньо переміщені особи можуть зареєструватися як безробітні у центрі зайнятості за місцем реєстрації як ВПО.

5. Процедура перереєстрації безробітних може відбуватися за наявності рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соціальних послуг, наступна перереєстрація або чергова реєстрація безробітного можлива лише за умови повернення коштів і не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

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