Працевлаштування ВПО – як переселенцям підтвердити свою професійну кваліфікацію

Через війну багато внутрішніх переселенців втратили документи про освіту чи попередню роботу. Для працевлаштування ВПО на новому місці, переселенці мають підтвердити свою кваліфікацію

Це можна зробити, звернувшись до кваліфікаційного центру. В таких центрах також присвоюють професійні кваліфікації на основі неформального й інформального навчання (самоосвіта). Крім того, там можна підтвердити професійну кваліфікацію, здобуту за кордоном.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Після оцінки знань і компетентностей особи центр може видати сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації. Такий сертифікат дасть змогу офіційно працевлаштуватися за відповідною професією.

Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, необхідно:

подати до кваліфікаційного центру відповідну заяву з додатками;

пройти співбесіду у кваліфікаційному центрі;

пройти процедуру оцінювання у кваліфікаційному центрі;

отримати сертифікат встановленого зразка про присвоєння/підтвердження повної або часткової професійної кваліфікації.

Для працевлаштування ВПО повинні підтвердити свою професійну кваліфікацію

Наразі затверджено 277 професійних стандартів, за якими можна підтвердити професійну кваліфікацію. Відомості про професійні стандарти можна переглянути за посиланням.

З переліком кваліфікаційних центрів та інформацією про них можна ознайомитися тут.

Як ми повідомляли раніше, переселенці можуть отримати довідку ВПО без реєстрації місця проживання. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець,.

За словами омбудсмена, переселенцям, які не мають у документах відмітки про реєстрацію місця проживання, можна надати інші докази підтвердження проживання на небезпечних територіях.

Такими документами можуть бути:

військовий квиток із відомостями про проходження військової служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання;

рішення місцевого органу державної влади або органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відео.

Ще новини України: Переселенцям спростили реєстрацію місця проживання – що змінилось