В Україні хочуть змінити правила працевлаштування осіб з інвалідністю – Мінсоцполітики

Існуюча система працевлаштування осіб з інвалідністю, заснована на квотному принципі та системі штрафних санкцій, не ефективна. Мінсоцпоілтики повідомили про нововведення – що передбачено законопроектом

В Україні хочуть збільшити показник офіційно працевлаштованих людей із інвалідністю.

Як передає НСН, про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Так, у Мінсоцполітики зазначили, що існуюча система працевлаштування осіб з інвалідністю, заснована на квотному принципі та системі штрафних санкцій, не є ефективною. При цьому у відомстві наведено приклад Європи, де показник працевлаштування осіб з інвалідністю становить 55%, а в Україні лише 16%.

Таким чином, ухвалення законопроекту № 5344-д дозволить змінити ситуацію. Зокрема забезпечить:

Розширення можливості працевлаштування осіб з інвалідністю:

вони зможуть працювати на будь-якій роботі, крім прямо протипоказаної, а також правила працевлаштування людей з інвалідністю для приватного та державного секторів економіки будуть однаковими.

Соціальний супровід на робочому місці самої людини, а також роботодавця та трудового колективу.

Професійну адаптацію людини:

для працевлаштування людей з інвалідністю залучатимуться приватні агенції;

фінансуватимуть освіту та перепідготовку осіб з інвалідністю.

Фінансування облаштування робочого місця – роботодавець зможе отримувати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю за рахунок спеціально створеного фонду, що наповнюється з цільових внесків.

Крім того, підвищення заробітної плати для людей з інвалідністю:

зарплата осіб із інвалідністю буде не меншою за мінімальну;

роботодавець зможе отримати компенсацію зарплати, яку він виплачуватиме людині з інвалідністю.

Можливість вибору для роботодавця:

працевлаштувати осіб з інвалідністю у межах нормативу;

сплатити цільовий внесок, що спрямовується до фонду для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю;

купувати товари у підприємств трудової інтеграції чи захищеного працевлаштування, яке зараховується як сплата цільового внеску.

А також нові можливості для соціального підприємництва – пільги та компенсації можуть отримати не лише підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, а й будь-які підприємства, які працевлаштовують певну в законі кількість людей з інвалідністю.

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