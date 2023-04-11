В Україні можуть зарахувати страховий стаж в період догляду за особою з інвалідністю, але за певних умов

У Пенсійному фонді України нагадали за якої умови страховий стаж можуть зарахувати в період догляду за особою з інвалідністю.

Про це розповідає НСН.

За якої умови страховий стаж зараховують в період догляду за особою з інвалідністю

“Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку і за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю або тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідності”, – йдеться в повідомленні.

Зараховують до страхового стажу період із догляду, якщо людина, яка здійснювала догляд:

є працездатною (не досягла пенсійного віку і не є особою з інвалідністю);

не працювала в такий період;

отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

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