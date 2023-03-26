Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування однієї категорії українців

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування самотніх жінок із дітьми

Про це вона розповіла під час зустрічі із представницею ООН Жінки в Україні Сабін Гюнеш, повідомляє НСН

Так, за словами Свириденко, для інтеграції в ринок праці для жінок передбачено низку програм.

Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування самотніх жінок з дітьми

При цьому вона наголосила, що, зокрема, працевлаштуванню сприяють компенсація, яку з минулого року роботодавці можуть отримати за внутрішньо переміщених осіб, а також компенсацію, яку можна отримати за взяття на роботу самотніх жінок із дітьми.

Крім того, готуються програми для підтримки жінок, які через війну переїхали за кордон і тепер повертаються.

Також для жінок діють програми перенавчання у центрах профтехнічної освіти при Державній службі зайнятості. Наприклад, із програмою “Власна справа” можна отримати до 250 тис. гривень на розвиток власного бізнесу. До того ж у квітні запустять нову грантову програму “Старт в IT”, за якою можна буде отримати грант для навчання у сфері інформаційних технологій.

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