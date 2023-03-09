Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I’m Ukrainian – для чого він призначений

Для українців, які вимушено залишили Україну через повномасштабне вторгнення Росії розробили мобільний додаток I’m Ukrainian. Для чого він призначений і як встановити

Застосунок I’m Ukrainian призначений для того, щоб зробити життя українців за кордоном комфортнішим. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, розповідає НСН

Зазначається, що за допомогою додатку українці можуть отримати додаткові послуги, варіанти освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I’m Ukrainian

Крім того, I’m Ukrainian може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідування волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу. У Мінреінтеграції підкреслюють, що застосунок інтегровано в «Дію», де потрібно підтвердження громадянства. Тому додаток доступний лише для українців.

Наразі додаток працює в 19 країнах світу. Їх перелік збільшується.

Для користування I’m Ukrainian необхідно:

встановити на мобільному телефоні застосунок «Дія»;

завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням

під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти

вибрати «Вхід через «Дію».

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Встановити додаток