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Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I’m Ukrainian – для чого він призначений

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Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I'm Ukrainian – для чого він призначений

Для українців, які вимушено залишили Україну через повномасштабне вторгнення Росії розробили мобільний додаток I’m Ukrainian. Для чого він призначений і як встановити

Застосунок I’m Ukrainian призначений для того, щоб зробити життя українців за кордоном комфортнішим. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, розповідає НСН

Зазначається, що за допомогою додатку українці можуть отримати додаткові послуги, варіанти освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I’m Ukrainian

Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I'm Ukrainian – для чого він призначений

Крім того, I’m Ukrainian може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідування волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу. У Мінреінтеграції підкреслюють, що застосунок інтегровано в «Дію», де потрібно підтвердження громадянства. Тому додаток доступний лише для українців.

Наразі додаток працює в 19 країнах світу. Їх перелік збільшується.

Для користування I’m Ukrainian необхідно:

  • встановити на мобільному телефоні застосунок «Дія»;
  • завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням
  • під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти
  • вибрати «Вхід через «Дію».

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Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I'm Ukrainian – для чого він призначений Встановити додаток

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