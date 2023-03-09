Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I’m Ukrainian – для чого він призначений

Для українців, які вимушено залишили Україну через повномасштабне вторгнення Росії розробили мобільний додаток I’m Ukrainian. Для чого він призначений і як встановити
Застосунок I’m Ukrainian призначений для того, щоб зробити життя українців за кордоном комфортнішим. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, розповідає НСН
Зазначається, що за допомогою додатку українці можуть отримати додаткові послуги, варіанти освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.
Для українців за кордоном запрацював корисний додаток I’m Ukrainian
Крім того, I’m Ukrainian може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідування волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу. У Мінреінтеграції підкреслюють, що застосунок інтегровано в «Дію», де потрібно підтвердження громадянства. Тому додаток доступний лише для українців.
Наразі додаток працює в 19 країнах світу. Їх перелік збільшується.
Для користування I’m Ukrainian необхідно:
- встановити на мобільному телефоні застосунок «Дія»;
- завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням
- під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти
- вибрати «Вхід через «Дію».
Новини України:
9 організацій, що надають фінансову допомогу українцям під час війни – як отримати