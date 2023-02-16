Стало відомо, скільки коштує та як відправити не запаковану посилку з «Нової пошти». Нещодавно в компанії запустили потрібну і важливу послугу, передає НСН.

Тепер відправляти не запаковані посилки можна з поштомата «Нової пошти». Далі кур’єр самостійно їх запакує. Така послуга буде коштували лише 15 грн, незалежно від розміру посилки. У вартість вже входять коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали, як от пухирчата плівка, стрейч або папір, які необхідні для крихких відправлень.

Важливо, що пакування документів взагалі безплатне. Послуга доступна при створенні електронної накладної у мобільному додатку “Нової пошти” для поштоматів по всій країні.

«Поштовхом для розробки послуги стали побажання клієнтів, яким було незручно самостійно пакувати посилку вдома, щоб відправити через поштомат. Оскільки ми хочемо зробити користування поштоматом максимально простим та зручним для всіх клієнтів», розповідає менеджер Богдан Шестопал.

Як відправити не запаковану посилку з «Нової пошти»: інструкція

Щоб замовити таку послугу, необхідно:

Створити електронну накладну для поштомата у додатку “Нової пошти”; Вказати тип відправлення; Активувати послугу «Пакування»; Обрати платника (відправника або отримувача); Розрахувати вартість; Завантажити незапаковану посилку у поштомат та закрити комірку.

Після того, як клієнт підтвердив завантаження посилки у поштоматі, диспетчер автоматично отримує повідомлення і направляє заявку кур’єру для забору відправлення. Кур’єр через спеціальний мобільний додаток для «Нової пошти» бачить, у яких комірках є незапаковані відправлення.

«Він підходить до поштомата зі спеціальною сумкою, у якій є необхідний набір для пакування: коробки різного розміру, пакети, наповнювач тощо. Кур’єр запаковує посилку на місці, роздруковує та клеїть маркування, не відходячи від поштомата, щоб унеможливити загублення посилок», говорять у пресслужбі.

Потім Вашу посилку везуть до сортувального депо, де і відбувається її подальший рух. Важливо, якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат – система автоматично все анулює.