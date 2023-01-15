Укрпошта знизила тарифи на відправлення посилок до країн Балтії: що відомо

З 1 січня Укрпошта знизила тарифи на відправлення посилок до Литви, Латвії та Естонії, передає НСН.

Тепер стало ще дешевше відправляти посилки рідним та друзям, які знаходяться в країнах Балтії. А також продавати товари українського виробництва на міжнародних маркетплейсах.

«Укрпошта націлена зробити максимально доступними відправлення до країн із найбільшою кількістю українських переселенців. Саме тому у рамках співпраці Укрпошти з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправленні дрібних пакетів на 25%-35% залежно від ваги, та посилок на 35%-45%», розповіли в компанії.

Укрпошта знизила тарифи на відправлення посилок до країн Балтії

Знижка 75% на EMS-відправлення до Польщі;

Знижка 25–35% на дрібні пакети до Естонії, Латвії та Литви;

Знижка 35–45% на посилки до Естонії, Латвії та Литви.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку Укрпошти. При оформленні посилки онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку – 3%. До того ж для постійних відправників та корпоративних клієнтів діють накопичувальні знижки.

Зазначимо, що пошта Латвії стала першою, хто розпочав співпрацю з Україною в галузі імпорту генераторів, павербанків, літій-іонних акумуляторів, портативних зарядних станцій, старлінків без мита та ПДВ.

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