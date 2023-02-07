“Нова пошта” безкоштовно доставляє частину посилок – як скористатися послугою

“Нова пошта” доставляє частину посилок безплатно. Кому доступна ця послуга і як нею скористатися, повідомляє НСН.

Поштовий оператор розповів в Фейсбук про безкоштовну доставку, реагуючи на зауваження відвідувача сторінки щодо дороговизни послуг.

Зазначається, що ще у 2014 році “Нова пошта” впровадила у себе проект “Гуманітарна пошта”, учасники якого можуть скористатися безкоштовною доставкою.

Цією пільгою можна користуватися як регулярно, так і отримати таку допомогу одноразово. “Гуманітарна пошта” – була створена для відправлення гуманітарних вантажів волонтерами.

У 2022 році, з початком повномасштабної війни в Україні, кількість вантажів, які компанія безкоштовно доставила в рамках цього проекту, багаторазово зросла порівняно з попередніми роками.

Так, якщо до початку повномасштабного вторгнення росії за 8 років роботи цього проекту в Україну доставили не більше 20 тисяч тонн гуманітарки (тобто по 2,5 тис. тонн за рік), то з початку великої війни “Нова пошта” щомісяця безкоштовно переправляє близько 1,5 тис. тонн.

До повномасштабної війни цією програмою користувалося 82 волонтерські організації, а тепер учасниками програми стали 640 організацій та фондів, які займаються гуманітарною допомогою.

Наразі у “Новій пошті” існують два варіанти співпраці для різних категорій відправників. Перший – постійне партнерство – для тих, хто з місяця в місяць регулярно відправляє гуманітарку по Україні. Другий – ситуативне партнерство – для тих, хто разово, за потребою відправляє гуманітарку.

У програмі постійного партнерства компанія щомісяця нараховуватиме вам бали, якими можна розрахуватися за перевезення, 1 бал=1 гривня. Наприкінці місяця благодійному фонду потрібно буде відзвітувати перед Новою поштою щодо використання цих балів. Для цього необхідно вказати номери всіх відправлених накладних, їхній опис, міста відправлення та отримання вантажу. Також обов’язковою умовою є публікація фото-відеозвіту на своїх сторінках у соціальних мережах з активним посиланням на сторінку гуманітарного напряму Нової пошти. Після коректної здачі звіту партнерам зараховують нові бали. Учасниками програми постійного партнерства є чи не всі найвідоміші українські благодійні фонди, зокрема: «Повернись живим», Фонд Сергія Притули, «Життєлюб», «Клуб Добродіїв», UAnimals та багато інших.

У програмі ситуативного партнерства вам нададуть разовий промо-код на перевезення, який ви зможете відразу використати для відправлення.

Більш детально ознайомитись з пропозиціями й умовами кожної з програм можна за посиланням.

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