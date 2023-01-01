В Україні ухвалили остаточне ріщення щодо обов’язкового техогляду авто у 2023 році

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктур повідомило про рішення щодо процедури проходження обов’язкового техогляду авто у 2023 році – деталі

Українським водіям не потрібно буде обов’язково проходити технічний огляд автомобілів у 2023 році. Він торкнеться лише деяких транспортних засобів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, передає НСН

Повернення процедури техогляду відклали до закінчення воєнного стану.

І навіть після війни потрібен час, щоб правильно розробити цю реформу. Той проект закону який зараз є, отримав чимало зауважень від простих водіїв та експертів. Тим більше зараз міністерство зайняте іншими питаннями, а техогляд не є головним завданням.

Ухвалено рішення щодо обов’язкового техогляду авто

Крім того, у ЗМІ поширюють інформацію про те, що нібито повернення обов’язкового техогляду є вимогою у рамках асоціації України та ЄС.

Заступник міністерства фінансів Олександр Кава у коментарі Апострофу нагадав, що в рамках асоціації техогляд передбачається для легкових авто, які в’їжджають в Україну. Для внутрішнього ринку жодних зобов’язань не передбачено. На думку чиновника, все це тому, що хтось хоче підзаробити.

Техогляди будуть проводити не в МВС, а на приватних СТО, які мають сертифікацію. Штраф за не пройдений техогляд – 17 000 гривень.

Джерело

Техогляд авто – як каратимуть водіїв, які не пройдуть його вчасно